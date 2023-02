Um homem de 26 anos foi preso, na madrugada desta terça-feira (28), suspeito de ter matado sua companheira e enterrado o corpo dela no quintal da casa deles, em Anápolis. A Polícia Militar (PM) abordou o suspeito em um bar após, segundo a corporação, ele admitir o crime enquanto bebia no estabelecimento. Um amigo dele, que teria cimentado o lugar onde a mulher foi enterrada, também foi preso.

Segundo o Comando do Policiamento Especializado (CPE) da PM de Anápolis, a prisão do homem ocorreu após os militares receberem uma denúncia anônima dando conta de que ele estava em um bar, no setor São Joaquim, se gabando de ter matado sua companheira a facadas.

Uma equipe do CPE foi até o bar e abordou o suspeito, identificado como Renan. Segundo a polícia, ele confessou o crime e, inclusive, indicou que havia enterrado o corpo da vítima, uma mulher de 26 anos, no fundo do quintal da casa em que eles viviam, na avenida Ipiranga do Jardim Santa Cecília.

A Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram desenterrar o corpo da vítima que já estava em decomposição, uma vez que o crime teria sido cometido no início de fevereiro.

Sumiço da mulher

Aos PMs, Renan teria dito que matou a mulher após uma briga do casal. Segundo a corporação, eles eram naturais do estado do Pará e moravam há cerca de um ano em Anápolis.

De acordo com um major da PM ao POPULAR, após matar a mulher, Renan, que já tinha uma passagem por violência doméstica, contou a todos que a companheira o havia abandonado e ido embora.

“Os vizinhos acreditavam que a mulher só tinha mudado do local”, disse o major.

Suspeita de cúmplice

No momento do contato da reportagem com o major da PM, o CPE fazia a apresentação junto à Polícia Civil de um ex-colega de trabalho de Renan que, a pedido dele, teria feito um contrapiso em cima do local onde a mulher havia sido enterrada.

No entanto, não há informações de que o homem sabia que estavam cimentando a cova de uma vítima de feminicídio.

O POPULAR tenta contato com a Polícia Civil sobre o caso.

