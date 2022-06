Cidades Homem é preso suspeito de matar a mulher a facadas após pedido de divórcio, em Luziânia Casado há 28 anos e com 3 filhos, o marido teria negado pedido de separação. Após matar a mulher, ele tentou se enforcar

Suspeito de matar a esposa, de 43 anos, a facadas após um pedido de divórcio durante um almoço de família, um homem de 51 anos foi preso em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, no último domingo (5). O casal estava junto há 28 anos e tinha 3 filhos. Depois do crime, o suspeito teria tentado se enforcar, segundo as informações da Polícia Civil (PC). A motiva...