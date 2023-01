Um homem de 32 anos foi preso suspeito de matar o companheiro da ex-mulher por causa de ciúmes, em Itumbiara, na região sul de Goiás. Segundo o delegado responsável pelo caso, Felipe Sala, o suspeito tinha uma união estável com a mulher de 29 anos e rompeu o relacionamento. Após o término, ela passou a se relacionar com a vítima, também de 32 anos.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o g1 não localizou a defesa dele para que se posicionasse. Segundo o delegado, ele permaneceu calado durante a prisão.

Leia também:

- Adolescente esfaqueia padrasto para salvar a mãe de agressões em Nerópolis, diz polícia

- Mulher é presa suspeita de matar ex a facadas após ser agredida por ele, em Piranhas

O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (2), no Setor Social. Os três trabalhavam na mesma empresa de engenharia, onde o companheiro da mulher atuava como pedreiro. No entanto, os cargos da mulher e do suspeito não foram divulgados.

Segundo o delegado, o pedreiro foi morto a tiros na calçada da casa dele. Conforme a Polícia Militar, foi encontrado com o suspeito uma arma de fogo, dois simulacros e 41 munições. A moto dele também foi apreendida. Os policiais afirmaram que ele foi localizado por meio de imagens da câmera de segurança menos de três horas após o crime.

A Polícia Civil afirmou que o suspeito continua preso e a audiência de custódia deve acontecer na quarta-feira (4).