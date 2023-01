Cidades Homem é preso suspeito de matar amigo e balear duas pessoas durante briga por som de celular Desentendimento aconteceu em 2021 em Mambaí, e nesta quarta-feira (25) o homem foi encontrado pela Polícia Civil

Um homem foi preso preventivamente nesta quarta-feira (25) por suspeita de homicídio qualificado e por tentar matar outras duas pessoas. O crime teria acontecido em 2021 na cidade de Mambaí, cerca de 500 km de Goiânia, e o homem foi preso na cidade de Alvorada do Norte, na região leste do Estado. De acordo com a Polícia Civil (PC) morte e as tentativas foram feitas...