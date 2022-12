Cidades Homem é preso suspeito de matar amigo que teria cobrado dívida de bebidas Marcelo Carlos Ciriaco era dono de um bar e foi até à casa do suspeito a convite dele

Um homem foi preso enquanto tentava fugir da polícia, em Goiânia. Ele é suspeito de matar Marcelo Carlos Ciriaco, com quem mantinha uma amizade, na última sexta-feira (16), em Orizona, no sudeste de Goiás. Ao g1, um familiar da vítima que preferiu não se identificar disse que o crime aconteceu na frente do filho de Marcelo, de 3 anos. De acordo com a Polícia Milita...