Cidades Homem é preso suspeito de matar colega após briga por R$ 2,50 em jogo de baralho, em Goiânia Suspeito começou a brigar em uma distribuidora de bebidas com a vítima, que foi atacada por um golpe de faca

Após uma discussão motivada por uma dívida de R$ 2,50 em um jogo de baralho, Erisvan Romão foi preso na última quarta-feira (20) suspeito de matar o colega Idelson Silva Trindade com um golpe de faca em uma distribuidora de bebidas, no setor Diamantina, em Goiânia. A Polícia Civil (PC) informou que, no dia 8 de abril, o suspeito e a vítima jogavam baralho com ou...