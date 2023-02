Um homem foi preso no distrito de Posselândia, em Guapó, Região Metropolitana de Goiânia, no último sábado (4), suspeito de matar o companheiro de pescaria. Segundo informações do Batalhão Rural da Polícia Militar, parentes da vítima informaram que ele havia saído para pescar quatro dias antes, e, desde então, não tiveram mais notícias.

O corpo foi localizado à beira do rio, já em estado de decomposição, segundo informaram os policiais. O suspeito foi ouvido e encaminhado para a delegacia. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime, e em quais circunstâncias a vítima morreu.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.

