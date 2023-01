Atualizada às 9h50 do dia 30 de janeiro de 2023

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de matar o cunhado, Natielson Alves de Oliveira, de 28, a tiros em Quirinópolis, no Sul goiano. O suspeito contou à Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) que foi atrás da vítima por vingança, pois em 2019 Natielson matou um amigo seu e também tentou lhe matar esfaqueado. O assassinato aconteceu no sábado (28).

O POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito e foi informado que as investigações ainda estão em fase preliminar, mas que é esperado que a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) desenvolva um trabalho responsável para esclarecimento dos fatos.

Segundo o relato da polícia, após testemunhas ouvirem barulhos de tiros e que uma pessoa estava correndo pela rua com um revólver na mão, eles se deslocaram até o local e foram informados que o suspeito estava a duas quadras de onde o crime havia acontecido. Então, encontraram o homem imobilizado com um cadarço por um policial que estava de folga e que, estava andando próximo e, ao ouvir os barulhos, seguiu o homem.

À PM-GO, o homem contou que nas festas de Natal de 2019, Natielson matou um amigo seu a facada e também tentou lhe matar após ele tentar separar a briga. Então, Natielson foi preso pelo homicídio no mesmo ano e havia saído da prisão há um mês. Desde então, o suspeito procurava pelo cunhado para se vingar.

O suspeito ficou em frente da casa de onde Natielson morava e esperou que o homem pudesse sair na porta. Minutos depois que viu a vítima, o homem efetuou seis disparos na direção da vítima. Ele foi preso com um revólver calibre 38 e cinco munições.

Confira a nota da defesa na íntegra

A defesa técnica do acusado do homicídio de Natielson Alves Oliveira, esclarece que as investigações ainda estão em fase preliminar, mas certamente espera que a Polícia Civil desenvolva um trabalho responsável. Seguramente o prosseguimento das investigações, com a oitiva de testemunhas e outras diligencias, esclarecerá os fatos. Uma incursão meritória precoce, poderia eventualmente conduzir a uma interpretação simplista do caso, e ao contrário disso, o réu e a sociedade necessitam de uma conclusão que seja produto de instrução segura, com contraditório que traga para todos um resultado ético.