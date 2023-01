Um homem de 24 anos foi preso em Abadia de Goiás suspeito de ter matado Weberson Silva da Costa e Irivan Rodrigues Pereira por golpes de facão e foice em agosto de 2022, na mesma cidade.

De acordo com as investigações, uma das vítimas, Irivan, era sogro do suspeito e foi ameaçado de morte um dia antes do crime, enquanto estava em uma distribuidora de bebidas. O delegado resposável pelo caso, Arthur Fleury, disse que os corpos foram localizados na casa de Irivan, depois que familiares estranharam seu desaparecimento.

O assassinato teria sido motivado por uma briga entre o investigado e o sogro. Weberson foi morto por ser amigo de Irivan e estar no mesmo local na hora do crime.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do homem. Segundo a polícia, o suspeito segue preso de forma temporária e está à disposição do Poder Judiciário.