Cidades Homem é preso suspeito de matar e tentar simular suicídio da esposa, em Cristalina Segundo a Polícia Civil, suspeito poderá responder pelo crime de feminicídio

Um homem foi preso na terça-feira (26) suspeito de matar a esposa e colocar uma corda no pescoço dela para simular um suicídio, em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 23 de maio deste ano e não havia indícios de que a mulher tenha provocado a própria morte. A corporação chegou a apurar as circunstâncias do sup...