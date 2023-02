Um homem foi preso suspeito de matar um jovem ao roubar o celular dele, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Na tentativa de roubar o celular da vítima, o suspeito deu uma facada no tórax do jovem, que morreu no local, informa a Polícia Civil (PC). O caso aconteceu neste último domingo (5).

O crime, segundo a polícia, aconteceu no bairro Parque Estrela Dalva V. Quando a vítima negou entregar o aparelho celular, o suspeito desferiu uma facada que atingiu o tórax dela. O jovem, de 22 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Luziânia prendeu o suspeito nesta segunda-feira (6). A equipe identificou o autor, o local da sua residência e constatou que ele já ostentava antecedentes policiais pelo crime de roubo e diversas passagens enquanto adolescente.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito informou aos policiais que subtraiu o celular com intuito de trocá-lo por droga. O indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio e permanece à disposição da Justiça.

Como os nomes dos envolvidos não foram informados, não foi possível encontrar a defesa.