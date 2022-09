Cidades Homem é preso suspeito de matar mulher a tiros, em Aparecida de Goiânia Polícia Militar contou com ajuda da vítima para identificar o suspeito dos disparos, que confessou o crime

Uma mulher foi morta a tiros na noite desta sexta-feira (2), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima chegou a ser socorrida e, antes de vir a óbito, informou o nome do suspeito de realizar os disparos e mostrou fotos dele no aparelho celular dela. A vítima também afirmou que estava grávida e que ...