Um homem de 36 anos foi preso neste sábado (18) suspeito de matar outro a tiros por causa de uma dívida de R$ 220 reais, em Caturaí, a 42 km de Goiânia. O crime aconteceu no último dia 17 de fevereiro.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o suspeito tentou fugir por estradas na zona rural da região e ficou foragido durante algumas horas.

O nome do suspeito não foi divulgado e por isso O POPULAR não conseguiu identificar a defesa para posicionamento.

A equipe do Batalhão Rural informou que localizou o homem junto com a mulher e ele estava com uma arma de fogo. O suspeito deve responder por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

