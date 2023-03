Um homem de 41 anos foi preso suspeito de matar outro durante briga por causa de multa de trânsito. O homicídio aconteceu em março do ano passado em Itumbiara, no Sul de Goiás, o suspeito estava foragido desde então. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso na Paraíba na última segunda-feira (6).

A vítima se chamava Hyago Gonçalves de Souza e tinha 22 anos. De acordo com o delegado responsável pelo caso aqui em Goiás, Felipe Sala, o suspeito teria feito a compra do veículo do Hyago e sua companheira, mas não teria passado o carro para o seu nome, fazendo todas as multas de trânsito chegarem na residência dos antigos donos.

“Eles fizeram o acordo entre eles mas o veículo não foi passado de nome, os documentos não foram organizados corretamente. Por isso, todas as multas que do veículo já vendido chegavam na casa do Hyago”, explicou o delegado.

Leia também:

- Soldado do Batalhão de Polícia do Exército vira réu após roubar pinga de mercado em Goiás

- Justiça mantém prisão de policial civil suspeito de atirar em bombeiro após briga de trânsito

- Dono de bar é morto a tiros em Aparecida de Goiânia

“Para tentar resolver a situação, o Hyago foi na casa do suspeito para tentar resolver a situação, mas o homem ficou irritado e deu um tiro na cabeça dele. Depois disso ele fugiu e ficou quase um ano foragido da justiça”, completou.

O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o POPULAR não conseguiu identificar o contato da defesa para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

Segundo a polícia, o suspeito foi preso na sua cidade natal, em Nova Floresta, localizado na Paraíba. O delegado ainda contou que o homem está preso no Presídio de Cuité e é suspeito de outros homicídios.

Caso o homem seja culpado, ele pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão por homicídio qualificado.