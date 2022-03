Cidades Homem é preso suspeito de matar travesti por causa de valor do programa Suspeito, que é casado, contratou o programa de Isabela, mas teria discordado do novo valor que a travesti cobrou

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (29), um homem de 37 anos suspeito de matar uma travesti por um desacordo acerca do valor do programa contratado, em Aparecida de Goiânia. O homem teria usado o canivete da vítima, de 22 anos, para esfaqueá-la no pescoço até a morte. Câmeras de segurança mostram o momento em que ele chega e foge do local do crime. Ao POPUL...