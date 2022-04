Um homem foi preso no último sábado (2) suspeito de matar uma estudante universitária identificada como Ana Fernandes Rodrigues Simões, de 24 anos, com um tiro na nuca em uma distribuidora de bebidas de Anápolis, após uma discussão.

O caso aconteceu por volta de 4h de ontem, sábado, numa distribuidora no bairro Filostro Machado. De acordo com o delegado Cleiton Lobo, a estudante Ana Fernandes, que cursava Direito, havia ido ao estabelecimento e começou a conversar com uma mulher que estava no local.

Em um dado momento, uma discussão teve início e se estendeu a um homem que também estava na distribuidora e que passou a agredir a vítima com chutes quando ela já estava caída no chão. Em um dado momento, o indivíduo sacou uma arma de fogo e disparou contra a nuca de Ana, que morreu ainda no local.

A polícia deu início às buscas e o suspeito do crime foi capturado no mesmo dia do crime. Além disso, Lobo destacou que a mulher que estava na distribuidora e participou da discussão também foi encontrada.

A reportagem tenta confirmar a informação de que o suspeito foi liberado após prestar depoimento.

Luto

Pelas redes sociais, a Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica), onde Ana Fernandes estudava, lamentou a morte da moça.

“Sabemos que nenhuma palavra nesse momento é capaz de trazer qualquer conforto, por isso oramos e esperamos em Deus que conforte toda família, e que a Paz que excede todo entendimento, tome conta dos corações aflitos”, escreveu a instituição.

No texto, a universidade ainda traz palavras de colegas e professores de Ana que se referem a ela como sendo uma pessoa de “jeito puro” e que “conquistou pela simpatia colegas de sala e os professores”.

