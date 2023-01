Um homem de 28 anos foi preso suspeito de matar o vizinho a facadas em Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás. O caso aconteceu na noite do último sábado (28) e a vítima faleceu logo após vários golpes de faca no pescoço.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Júlio Arana, o nome do suspeito é Amarildo Teixeira Pereira e ele encontra-se esperando a audiência de custódia. Até a última atualização desta reportagem, o POPULAR não encontrou a defesa do suspeito para um posicionamento, o espaço segue em aberto.

“Uma outra vizinha chegou bem no momento do ataque. Todos eles moram em uma kitnet e quando ela chegou, encontrou o suspeito por cima da vítima o esfaqueando. Como a moça ficou bem assustada, ela saiu correndo para casa de uma amiga e ligou para a Polícia Militar, que foi até o local”, informou o delegado.

Leia também:

- Jovem é preso durante culto em igreja logo depois de matar primo a facadas, diz polícia

- Casal é preso e adolescentes são apreendidos suspeitos de assaltar motorista de app

- Corpo de mãe de auditor fiscal morta por parentes é enterrado, em Goiânia

Conforme o delegado, a vítima se chamava José Augusto do Nascimento e tinha 46 anos. “Quando a polícia chegou no local, o homem já estava morto e o suspeito tinha lavado a faca utilizada no ato do crime mas ainda estava com a roupa suja de sangue. Ele também negou o envolvimento na briga e no assasinato, mas como a testemunha viu tudo, ele foi preso em flagrante”, contou.

Júlio informou que Amarildo permaneceu em silêncio durante o interrogatório e que, por conta disso, o homicídio foi registrado como sendo ‘simples’. Caso o suspeito seja condenado, ele pode pegar uma pena de até 20 anos de prisão.