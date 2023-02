Atualizada às 9h05 do dia 8 de fevereiro de 2023

Akson de Melo Costa, de 38 anos, foi preso nesta terça-feira (7) suspeito de matar a tiros o vizinho do pai, Jeferson Coelho Pessoa, conhecido na cidade como "Grande", de 31, após desentendimento por conta de galinhas que comiam folhas e legumes de uma horta, de acordo com a Polícia Civil de Goiás (PC-GO).

O caso aconteceu em 2021, no povoado de Santo Antônio, em Pirenópolis. O delegado que investiga o caso, Tibério Martins, informou que Akson se entregou, juntamente com a arma do crime. A defesa alega que a situação aconteceu por legítima defesa, visto que Jeferson ameaçava e insultava sua família de forma constante.

De acordo com a PC-GO, testemunhas disseram que a vítima tinha uma horta em casa, onde cultivava folhas e legumes. Já o pai de Akson, criava galinhas, que frequentemente pulavam a cerca da casa de Jeferson e comiam os alimentos da horta. Um dia, cansado da situação, a vítima procurou o dono das galinhas e disse que se os animais aparecessem em sua casa novamente, ele iria matá-los.

A PC-GO informou então que Akson soube do ocorrido e procurou a vítima para “tirar satisfações” sobre o desentendimento. No dia 5 de outubro de 2021, ele foi de carro até a casa de Jeferson, o encontrou conversando com um amigo na porta e disse que não gostou da forma como a vítima havia falado com o seu pai e, ao sacar a arma, atirou contra o homem, que morreu ao ser baleado com dois disparos.

A vítima deixou uma companheira e dois filhos, de 3 e 4 anos, além de uma enteada de 9 anos de idade.

Akson responderá pelo crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Caso seja condenado, poderá cumprir até 30 anos de prisão. O preso foi encaminhado ao presídio de Corumbá de Goiás e se encontra à disposição da Justiça.

O que a defesa diz

George Hidasi, advogado de Akson, diz que a vítima era uma pessoa que tinha inimizade com todo o povoado de Santo Antônio, tendo inclusive já dado um murro no rosto de seu pai enquanto estavam em um bar. O desentendimento com a família teria começado pelo fato do homem não conseguir "conquistar" a irmã do investigado e, por isso, era recorrente as provocações e xingamentos com a família.

No dia do ocorrido, Akson comemorava o aniversário do pai e ficou sabendo que a vítima havia dito que colocaria veneno na caixa d'água para matar as galinhas e os moradores da residência. Então, ao entrar no carro para ir embora, viu a vítima passando na porta da casa do pai, na garupa de uma moto, provocando e xingando os moradores da casa.

No caminho de casa, ele passou em frente a residência da vítima para conversar sobre a situação e pedir que as implicâncias parassem. No entanto, a vítima começou a xingar novamente Akson e disse que "iria acabar com todo mundo, começando por ele" e partiu para cima de Akson que, em um ato de defesa, precisou atirar contra o homem.

O advogado ressaltou que no carro de Akson tinha três crianças (seu fiho e dois sobrinhos), por isso, não havia ali a intenção de matar ninguém.