Cidades Homem é preso suspeito de maus-tratos e molestar cadela, em Diorama Depois de ter acesso à vídeos compartilhados em redes sociais a polícia chegou ao suspeito que confessou atos. Pena pode chegar há 1 ano de prisão

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (29) suspeito de ter relações sexuais com uma cadela, em Diorama, na região noroeste do Estado. A polícia ficou sabendo do caso por causa de vídeos que circulavam nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil (PC), nos vídeos compartilhados por rede social mostram o homem praticando atos sexuais contra a cadela...