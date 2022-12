Cidades Homem é preso suspeito de morder e agredir até quebrar ossos da mãe, em Anápolis A denúncia anônima foi feita por vizinhos que desconfiavam das agressões e o homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (30)

Um homem foi preso suspeito de morder e espancar a mãe idosa, de 62 anos, até quebrar seus ossos, em Anápolis. A denúncia anônima foi feita por vizinhos que desconfiavam das agressões e o homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Civil, a mulher sofre com as agressões há pelo menos 10 anos, mas optou por omitir para proteger o filh...