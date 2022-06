Cidades Homem é preso suspeito de mostrar partes íntimas para dentista, em Mara Rosa Durante atendimento, ele teria forçado contato e praticado atos libidinosos na frente da dentista. Ela conseguiu expulsar o homem do consultório e acionar a polícia

Um homem foi preso suspeito de importunação sexual contra uma dentista durante um tratamento odontológico, em Mara Rosa, no Norte do estado. O crime aconteceu na última segunda-feira (6). A mulher conseguiu acionar a Polícia Militar (PM), que fez a prisão do homem. Segundo relato da dentista, o suspeito forçou contato físico e chegou a praticar atos l...