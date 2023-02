Um homem de 32 anos foi preso suspeito de furtar um carro no Bairro Nova Aurora, em Goianésia, a 175 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), na noite do último domingo (19), o motorista estava parado na rua com problemas mecânicos, quando o suspeito se aproximou e ofereceu ajuda.

A prisão foi feita na manhã do dia seguinte, segunda-feira (20), pelo Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri). A delegada Poliana Souza relata que, após resolver o problema no carro, o suspeito aproveitou que a chave estava na ignição e, em um descuido do motorista, fugiu com o veículo.

O motorista relatou à delegada que moradores da região disseram que o suspeito é um “velho conhecido da polícia por cometer crimes na cidade”, destaca o Gepatri. Testemunhas também falaram onde o homem morava para a vítima, que tentou procurá-lo durante à noite, mas não conseguiu.

“Na manhã seguinte, a vítima resolveu procurar a delegacia para informar o ocorrido e dar mais detalhes do suspeito”, descreve o Gepatri. Com as informações, as equipes conseguiram localizar o suspeito e recuperar o carro. “Ele confessou o crime”, afirma a Gepatri.

O suspeito ainda confessou que vendeu o aparelho de som do carro. Ele foi preso e, segundo a Polícia Civil (PC), autuado em flagrante pelo crime de furto. Como o nome dele e da vítima não foram divulgados, O POPULAR não pôde localizar a defesa deles para um posicionamento.

