Um homem de 18 anos foi preso em flagrante por agressão sexual contra uma cadela na manhã desta quarta-feira (28) em Formosa. O jovem identificado pela Polícia Civil apenas pelas iniciais J.R.C. foi visto por moradores do setor Califórnia praticando relações sexuais com a cachorra. Os vizinhos, auxiliados por duas ONG’s de proteção aos animais, acionaram a polícia, que prendeu o autor do crime em flagrante delito.

Em entrevista ao POPULAR, o delegado José Antônio Machado, que foi quem atendeu a ocorrência, relatou que os moradores do bairro perceberam o que estava acontecendo, gravaram o ocorrido e denunciaram.

Pelas imagens, é visível que o homem imobilizou o animal para praticar o ato sexual. Em casa, o jovem confessou o crime e mostrou as roupas que usava no momento da agressão.

O delegado contou que o jovem disse ainda que essa teria sido a primeira vez que praticou tal ato. O homem foi autuado pelo crime de maus-tratos aos animais que, de acordo com a legislação, prevê uma pena de reclusão máxima de 5 anos.

O animal foi encaminhado para uma clínica veterinária local e seu estado de saúde é estável.

Leia também:

- Após chuvas, mais de mil famílias ficam isoladas na região de Cavalcante, diz Corpo de Bombeiros

- Quatro foragidos do Presídio de Joviânia morrem em ação da PM