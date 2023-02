Atualizada às 9h50 do dia 1º de fevereiro de 2023

Um homem foi preso, em flagrante, suspeito de pular o muro de uma casa e agredir o cachorro do vizinho, em Catalão, região Sudeste de Goiás. O caso aconteceu no domingo (29), pela manhã. Câmeras de segurança da residência registraram o momento da crueldade. O animal está em recuperação e passa bem.

O delegado responsável pela prisão do homem, Vitor Magalhães, conversou com o POPULAR e disse que o suspeito alegou que bateu no cachorro porque os latidos do bichinho lhe incomodavam. No momento das agressões, os tutores do animal não estavam em casa.

Quando o homem foi preso, no mesmo dia do espancamento, as imagens de segurança ainda não haviam sido disponibilizadas, então, durante depoimento, o suspeito tentou minimizar a situação, segundo o delegado. “Ele alega apenas que ‘perdeu a cabeça’ e agrediu o cachorro com uns dois chutes porque o animal teria tentado lhe morder”, diz Magalhães.

Pela filmagem, é possível ver que o animal fica deitado no chão após as agressões, sangrando e sem conseguir se mexer. O POPULAR apurou que o cachorro foi internado, está se recuperando e passa bem.

Leia também:

- Pescador é atacado por animal em pescaria: “Tive que bater para me soltar e vi o rabo longo dela"

- Adolescente fica ferido e égua morre após serem atingidos por raio em fazenda de Goiás; vídeo

- Jovem é preso suspeito de manter cães amarrados dentro de casa sem água e comida

A pena para esse tipo de crime pode chegar a até cinco anos de prisão. O homem já possui passagem policial por tráfico de drogas e foi investigado por uma tentativa de homicídio há alguns anos. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a sua defesa. O delegado Vitor Magalhães informou que ele segue preso na Unidade Prisional de Catalão.