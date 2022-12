Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (30) por receptação de peças de maquinários agrícolas e tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil (PC) o suspeito era proprietário de um ferro velho que fica no setor Chácara dos Buritis, em Goiânia.

De acordo com a polícia, as peças estão avaliadas em R$ 20 mil e eram levadas para o ferro velho por usuários de droga e moradores de rua. Ainda segundo a PC, o movimento de usuários no entorno do local é intenso. Os agentes realizaram também uma busca domiciliar e foi encontrada quantidade relevante de drogas prontas para serem comercializadas.

A polícia foi até o local depois de receber notícias de furtos de peças de máquinas agrícolas. De acordo com informações da PC, foram feitas buscas na região para identificar supostos receptadores com uma vítima de furto, que reconheceu as peças.

