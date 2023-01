Um homem de 32 anos foi preso em flagrante no início da tarde desta sexta-feira (27), em Goiânia, suspeito de agredir, expulsar de casa e ficar em posse dos pertences da companheira, uma mulher de 30 anos. De acordo com a Polícia Militar (PM), o casal estava junto há dois anos e o homem teria se revoltado porque a mulher pediu o divórcio.

À Polícia, a mulher relatou que decidiu se separar porque o marido estava pegando o dinheiro resultante do esforço conjunto do casal e dando para a ex-esposa. Ela contou ainda que, quando soube da decisão pelo divórcio, o suspeito passou a ter atitudes agressivas e, com isso, as brigas se tornaram frequentes.

Ao Popular, a PM detalhou que as agressões aconteceram na noite desta quinta-feira (26) e que o suspeito, após agredir a esposa, expulsou ela e as duas filhas dela da casa em que o casal mora, e que pertence à vítima. Na sequência, ele fugiu levando o carro dela e outros pertences, como a bolsa e o celular, o qual usou para mandar mensagens aos contatos da mulher.

A major Marinéia Bittencourt, Comandante do Batalhão Maria da Penha, detalhou que, enquanto estava sendo procurado pela polícia, o suspeito debochou da situação e se recusou a entregar os pertences da mulher. “Ele foi localizado e preso em flagrante, mesmo tendo resistido à prisão. Também recuperamos todos os pertences e devolvemos à vítima”, afirmou.

Preso em flagrante, o homem responderá pelos crimes de ameaça, injúria, perseguição e lesão corporal. Por não ter o nome divulgado, o Popular não localizou a defesa do suspeito.

