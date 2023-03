Um homem de 45 anos foi preso nesta segunda-feira (06), em Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia, suspeito de se passar por advogado para aplicar golpes, principalmente em idosos. Segundo a Polícia Civil (PC), as vítimas são proprietárias de imóveis financiados em loteamentos da cidade e o suspeito agia prometendo diminuir o valor das respectivas parcelas na Justiça, por meio de ações revisionais que nunca existiram de fato.

“Além de pegar das vítimas o dinheiro para a suposta ação judicial, o suspeito também pegava o dinheiro que seria usado por elas para pagar as parcelas do financiamento”, afirmou Miguel Mota, delegado titular da Delegacia de Inhumas e à frente do caso.

De acordo com o delegado, algumas vítimas só descobriram que o suspeito não era, de fato, advogado, quando passaram a receber cobranças e mandatos de reintegração de posse do banco e da imobiliária, por conta do não pagamento das parcelas do financiamento.

Segundo o que já foi apurado pela PC, o homem chegou até mesmo a falsificar uma guia de recolhimento judicial, documento que inclusive foi apreendido em seu poder no momento da prisão. Conforme informou a Polícia, somente uma das vítimas teve prejuízo estimado em mais de R$ 60 mil.

Investigação

Ao POPULAR, a PC detalhou ainda que investiga o possível envolvimento de um advogado nos golpes. Isso porque o suspeito portava consigo uma carteira de registro válida da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em nome de um terceiro, que é advogado em Goiânia.

“O suspeito mostrava rapidamente a carteira da OAB para provar que era mesmo advogado. O verdadeiro dono da carteira da OAB foi intimado e deverá prestar esclarecimentos na delegacia nos próximos dias”, pontuou Miguel Mota.

Por não ter tido o nome divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de matar outro durante briga por causa de multa de trânsito

- Empresário é preso suspeito de aplicar golpes em mais de 40 pessoas ao vender a mesma casa