Um homem de 34 anos foi preso na última quinta-feira (2) suspeito de aplicar golpes em vendedores e compradores de imóveis em Itumbiara, no Sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o homem se apresentava como corretor, e firmava contratos de compra e venda de casas, que não eram entregues.

O POPULAR não encontrou o contato da defesa dele para que se posicione até a última atualização desta reportagem.

O delegado Vinicius Penna, é o coordenador da operação que prendeu Marcelo Coelho Pereira. “Ele tirava uma vantagem indevida das vítimas, que perdiam o sinal que repassavam”, explicou.

De acordo com a PC, a prisão do suspeito aconteceu no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Itumbiara, na rodovia BR-153, quando o mesmo retornava à cidade, depois de um período fora. Até o momento, de acordo com o delegado, o suspeito causou um prejuízo de R$ 25 mil, atuando como falso corretor de imóveis.

“A foto do suspeito está sendo divulgada para que eventuais vítimas de outros crimes procurem a Polícia Civil”, informou o delegado.

A Polícia Civil ainda informou que na manhã desta sexta-feira (3), foi cumprida ainda uma ordem de busca e apreensão no endereço no qual funcionava o “escritório” do investigado. Os agentes apreenderam vários documentos e materiais que podem identificar ainda a existência de outras vítimas até então desconhecidas.