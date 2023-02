Um homem de 49 anos foi preso em flagrante em Rio Verde nesta terça-feira (31), suspeito de se passar por pastor para entrar na casa de idosos e furtar objetos de valor e dinheiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem já tinha um mandado de prisão em seu desfavor, no Mato Grosso do Sul e, foragido, praticava furtos em Rio Verde.

Ao POPULAR, o Tenente Coronel Leandro Ferreira Carvalho, Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Rio Verde, afirmou que há, até agora, o registro de 11 vítimas. Ele detalhou como o suspeito agia diante das vítimas.

“Ele chegava na porta das casas de pessoas idosas, com crucifixo e terço e falava que ia fazer oração. Na sequência, ele perguntava se havia algum objeto de valor dentro da casa e pedia para que a pessoa trouxesse até ele para que ele então ‘abençoasse e multiplicasse’ o objeto”, afirmou.

Olhos fechados

De acordo com o Comandante, o suspeito também pedia para que as pessoas fechassem os olhos durante a oração, e até mesmo ficassem em um quarto, momento esse em que ele furtava os objetos de valor, ou dinheiro, e fugia.

“No início da tarde de ontem, o homem furtou um casal de idosos agindo deste mesmo modo. A mulher, assim que percebeu o furto, saiu de casa gritando, o que fez com que o homem fosse segurado por populares até a chegada da PM. Quando foi preso, ele chegou a informar um nome falso, mas na sequência a PM verificou o nome verdadeiro e também que ele era procurado pela polícia”, detalhou.

Segundo o Capitão Cleiber Alves Rodrigues, Subcomandante do 2º BPM, a viatura da PM estava próxima ao local da residência onde o furto aconteceu, o que agilizou a prisão do suspeito. “Ele já estava praticando esses furtos há um certo tempo aqui em Rio Verde, inclusive um programa local de rádio já havia até alertado sobre a situação”, afirmou.

O suspeito vai responder pelo crime de furto mediante abuso de confiança e, por não ter tido o nome divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta matéria.

