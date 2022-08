Cidades Homem é preso suspeito de tentar matar a ex com facada, em Goiânia Vitor do Nascimento Eufrázio teria invadido o restaurante onde a vítima estava trabalhando e a agredido, depois que ela se recusou a entregar a chave da sua casa para o suspeito

Um homem de 26 anos foi preso por tentativa de homicídio contra a ex-mulher, em Goiânia. Vitor do Nascimento Eufrázio teria invadido o restaurante onde a vítima estava trabalhando, no último sábado (27), e a agredido com socos e chutes, além de acertar uma facada em sua cabeça. A mulher foi levada para um hospital, recebeu atendimento médico e foi liberada para se recuperar e...