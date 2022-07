Cidades Homem é preso suspeito de tentar matar mecânico após tentativa de roubo, em Anápolis Vítima conta que precisou passar por cirurgia, pois a faca atravessou o fígado, perfurou o estômago e fraturou uma costela

Um jovem, de 21 anos, foi preso suspeito de esfaquear um mecânico de Anápolis, a 55 km de Goiânia, por causa de R$ 2. De acordo com o delegado Daniel Nunes, Luís Paulo, de 33, contou à polícia que no dia 22 de junho Jhonata Souza Arantes abordou ele na saída de um bar para pedir dinheiro. A vítima alegou que não tinha o valor para dar ao jovem, que com a negativa anunci...