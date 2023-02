Um homem foi preso nesta segunda-feira (20) em Caldas Novas, na região Sul do estado, por suspeita de tentar matar o padrasto a pauladas. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso aconteceu no dia 5 de fevereiro e o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) fez a coleta de dados que resultou no pedido de prisão temporária.

A PC informou que homem de 22 anos causou traumatismo craniano e fratura exposta no braço da vítima. O padrasto permanece internado em um hospital de Goiânia e está realizando tratamento. O suspeito está sendo investigado por tentativa de homicídio.

Segundo a PC e a Central de Flagrantes de Caldas Novas, a prisão temporária pedida foi acolhida pelo Poder Judiciário depois de receber aval do Ministério Público.

O suspeito foi levado para a unidade prisional de Caldas Novas e ficarà disposição da Justiça. A polícia informou que o inquérito deve ser concluído em 30 dias.

Como a identidade do investigado não foi divulgada pela Polícia Civil, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

