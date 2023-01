Um homem foi preso nesta segunda-feira (16), suspeito de tentar matar uma travesti, no Setor São Francisco, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), os dois tiveram um desacordo comercial relacionado a um programa. O crime aconteceu na madrugada de domingo (15).

À polícia, o suspeito contou que tinha combinado um valor com a travesti, mas que depois ela teria cobrado a mais. A PM disse que a vítima ficou com o documento de identidade do homem para garantir que ia receber o valor.

Após uma conversa, o homem saiu e depois voltou com uma arma de fogo já atirando contra a travesti, que foi atingida na perna. Ela foi encaminhada ao Hospital Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas foi liberada horas depois.

Depois que a travesti recebeu alta do hospital, a polícia descobriu que ela tinha três mandados de prisão em aberto, sendo dois por receptação e um por roubo. A PM conseguiu localizá-la e realizou a prisão ainda na segunda-feira (16).

De acordo com a PM, o suspeito foi identificado por meio do documento que ele mesmo deixou com a vítima, e foi preso na casa onde mora, próximo ao local do crime. A polícia apreendeu uma arma, 13 munições e o carro que ele utilizou para fugir. Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, não foi possível localizar a defesa de ambos.

