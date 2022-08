Cidades Homem é preso suspeito de tentar matar vizinha de 56 anos com golpes de foice Vítima teve ferimentos no braço e costas

Um comerciante de 44 anos foi preso suspeito de tentar matar sua vizinha, uma mulher de 56 anos, com golpes de foice, em Goiânia. Segundo a vítima, identificada como Dulcilene Ribeiro, o suspeito entrou em sua casa pelo telhado e a atacou por conta de um desentendimento a respeito do descarte de lixo. Além da mulher, o filho também ficou ferido. O caso aconteceu no últ...