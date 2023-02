Um homem de 28 anos foi preso na Vila Redenção, em Goiânia, suspeito de tentar vender, no Mato Grosso, carros locados em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a proprietária da empresa fez a denúncia após ser informada que um dos veículos locados estava à venda no estado vizinho.

Conforme informou o delegado Eduardo Carrara, o suspeito mantinha em dia o pagamento dos veículos locados, os quais, supostamente, eram usados no transporte de encomendas. “Ela só desconfiou porque alguém de Cuiabá ligou pra ela pra checar um anúncio de venda. Foi quando ela entrou em contato, porque o suspeito havia combinado de ir ao escritório para locar mais dois carros”, explicou o investigador.

O suspeito foi abordado pela polícia no momento em que tentava fechar uma nova negociação. Ele alegou que três dos carros estavam no Mato Grosso porque estariam sendo utilizados por funcionários para entregas naquela região. Mas, ao ser questionado, não soube informar a identidade dos supostos entregadores.

Já na delegacia, o homem confessou ter enviado os carros para outro estado como forma de pagamento de uma dívida de R$ 50 mil feita junto à facção criminosa.

A Polícia Militar do Mato Grosso já localizou um dos três veículos alugados pelo suspeito que estão no estado. Um quarto veículo, que estaria sendo utilizado por um advogado do suspeito, foi encontrado em um hotel do Setor Aeroviário, em Goiânia.

O suposto advogado citado pelo investigado não foi encontrado.

Como a Polícia não divulgou o nome do envolvido, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.