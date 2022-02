Cidades Homem é preso suspeito de vender celulares furtados em shows sertanejos em Goiás Crime foi descoberto após furto de celular no show de Gusttavo Lima e rastreamento do aparelho

Um jovem de 23 anos foi preso nesta terça-feira (8) no aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek suspeito de vender celulares furtados em shows sertanejos em Goiás e no Distrito Federal (DF). O rapaz estava voltando de Florianópolis (SC), onde passou os últimos 18 dias de férias. De acordo com a Polícia Civil (PC), as investigações contra o suspeito começa...