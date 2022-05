Cidades Homem é preso suspeito maus-tratos e exploração contra a mãe em Goiânia Idosa de 86 anos apresenta ferimentos antigos na cabeça e não recebia cuidados básicos de saúde e higiene. Filho de 42 anos foi detido em flagrante, muito alcoolizado.

Depois de uma denúncia feita, uma equipe foi ao local onde a idosa mora com o suspeito das acusações de maus-tratos que é seu filho único. Segundo informou a Agente da Delegacia do Idoso, Alyne Barça, a rádio CBN, uma tentativa de entrar no local já havia sido feita dias antes, mas ninguém atendeu à porta. Segundo ela relatou, a idosa foi encontrada em um quarto...