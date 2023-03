Um homem de 32 anos foi resgatado na tarde desta segunda-feira (6) de dentro da galeria de água pluvial às margens da BR-153, em Anápolis, a 59 km de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima relatou ter problemas psiquiátricos e apresentava hipotermia após ficar cerca de 3h dentro do bueiro.

A corporação relatou que o homem foi encontrado com ferimento no lábio superior e escoriações pelo corpo. Ele ficou cerca de 3h dentro do poço, que tem aproximadamente 4m de altura, informa os Bombeiros. Os agentes que atenderam a ocorrência filmaram o momento do resgate feito com uma escada e uma prancha.

“A vítima informou que tem problemas psiquiátricos e que estaria fugindo da clínica que estava internado devido ser agredido frequentemente”, relata a corporação. Após o resgate, o homem foi encaminhado para uma unidade médica de Anápolis, onde recebeu os cuidados médicos necessários.

O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). O POPULAR entrou em contato com a unidade para questionar o estado de saúde do paciente, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

