Cidades Homem é resgatado do telhado de casa em Catalão depois de sofrer choque e fratura Ele trabalhava na instalação de placas solares em uma residência e depois do choque, prendeu a perna. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro

Um homem de 27 anos precisou ser resgatado de cima do telhado de uma casa em Catalão depois de ter se machucado durante a instalação de placas solares em uma residência no bairro Vila União. A ocorrência foi registrada no sábado (23) depois que o trabalhador recebeu uma descarga elétrica e acabou ficando com uma perna presa. A vítima estava em uma altura de aproxi...