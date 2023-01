Um homem de 24 anos suspeito de agredir a companheira está foragido, após ter prisão preventiva decretada pela Polícia Civil de Morrinhos, no sul de Goiás. Marcos Vinícius Francisco Xavier é investigado pelos crimes de lesão corporal qualificada e descumprimento de medida protetiva. A vítima teve o nariz quebrado duas vezes desde novembro do ano passado, quando procurou a delegacia.

Segundo informou a polícia, a ex-companheira do suspeito fez a denúncia após ter o nariz quebrado pela primeira vez. Na ocasião foram solicitadas medidas protetivas de urgência.

No mês seguinte, o suspeito voltou a procurar a vítima e a agrediu com socos e pontapés, quebrando seu nariz pela segunda vez. A mulher fez uma nova denúncia e a prisão preventiva do suspeito foi decretada. O investigado, no entanto, não foi localizado e segue foragido.

Quaisquer informações sobre o foragido podem ser repassadas à polícia pelo Disque Denúncia 197 ou pelo telefone (64) 98428-0115.

Leia também:

Justiça libera homem suspeito de manter mulher em cárcere em Goiânia

Jovem leva facada após tentar separar briga entre marido e mulher, em Goiânia

Homem é preso suspeito de homofobia e agressão a colega em farmácia de Aragarças