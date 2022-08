Cidades Homem é suspeito de ameaçar matar esposa após ter arma apreendida Mulher teve que se trancar com o filho no banheiro para não ser agredida. PM havia sido acionada após o suspeito ser visto “exibindo” a arma na porta de casa

Uma mulher precisou se trancar com o filho no banheiro de casa para fugir do marido, em Anápolis, após ele ter sua arma de fogo apreendida pela polícia e se enfurecer com o fato. Antes disso, a equipe policial havia sido acionada depois de o homem ser visto na porta de casa “exibindo” a arma e efetuando disparos com ela. O caso aconteceu na noite da última sexta-...