Cidades Homem é suspeito de atirar e matar amigo enquanto brincava com arma em Goiânia O suspeito informou que achou que a arma estava descarregada

Um homem de 35 anos foi morto com um tiro na cabeça em Goiânia por um amigo. De acordo com Polícia Civil (PC), uma terceira pessoa que estava no local informou que o disparo foi feito acidentalmente enquanto o rapaz brincava com a arma, achando que a mesma estava descarregada. O episodio aconteceu na última quarta-feira (17), no comércio em que a testemunha trabal...