Cidades Homem é suspeito de colocar fogo em apartamento da ex em condomínio de Valparaíso de Goiás Ele ainda não foi preso. Antes disso, ele já teria tentado agredir a mulher com uma enxada. Neste dia, ele destruiu o carro dela usando a ferramenta

Um homem de 45 anos é suspeito de colocar fogo no apartamento da ex, em Valparaíso de Goiás. Ele aparece em imagens de câmeras de segurança do condomínio onde a vítima mora. Ele ainda não foi preso. Este mesmo homem tentou agredir a mulher há cerca de dois meses, usando uma enxada. Ela conseguiu fugir, mas o homem destruiu o carro dela usando a ferramenta. A Polícia C...