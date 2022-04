Cidades Homem é suspeito de invadir casa da ex e matar atual namorado dela, em Terezópolis Suspeito, que está foragido, não aceitava o fim do relacionamento de três anos e também baleou a mulher

Um jovem, de 18 anos, foi assassinado na manhã desta segunda-feira (25) em Terezópolis de Goiás e a namorada dele, de 26 anos, foi baleada no ombro. O suspeito, que está foragido, é o ex-companheiro da mulher, que não aceitava o fim do casamento de três anos. Eles estavam separados há cerca de três meses. A Polícia Civil informou que o homem foi até a casa da ex ...