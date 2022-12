Cidades Homem é suspeito de matar irmã de 53 anos com tiro, em Goiânia A suspeita é que Lismara Bordin tenha morrido após ser atingida por um tiro acidental do próprio irmão

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 53 anos morta com um tiro no último domingo (4), no bairro Vila Morais, em Goiânia. A suspeita principal é que Lismara Bordin tenha sido alvejada acidentalmente pelo próprio irmão, que teria agredido o namorado dela com coronhadas após uma discussão. Conforme informações preliminares, a briga entre o irmão e o na...