Um idoso de 62 anos, em aparente surto psicótico, matou uma pessoa a tiros dentro de uma imobiliária e baleou outras três pessoas na manhã desta sexta-feira (12), em Ipameri.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), ele teria colocado fogo em sua própria residência e depois foi até a imobiliária no centro da cidade e atirou em três pessoas. Uma delas morreu no local.

Em seguida, o suspeito foi até um supermercado e atirou contra outra pessoa. O Corpo de Bombeiros atendeu as vítimas na imobiliária, transportando para o Pronto Socorro Municipal e o SAMU socorreu a vítima dentro do supermercado, também transportada ao Pronto Socorro.

A Polícia Civil disse que o homem está foragido, mas que equipes trabalham para localizá-lo. As investigações apontam que o idoso teve um desentendimento com a imobiliária, que havia pedido a desocupação do imóvel que ele mora. Além disso, ele possuía dívida no supermercado.

