Cidades Homem é suspeito de quebrar pata de cadela do cunhado, em Goiânia Tutor do animal disse à polícia que chegou em casa e encontrou a cachorra machucada e sem conseguir andar

Um cadela teve a pata quebrada no Parque Tremendão, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a suspeita é de que o animal tenha sido maltratado pelo cunhado do tutor. Até o momento, ninguém foi preso devido o crime de maus-tratos estar sendo apurado. O tutor do animal disse à polícia que no dia 27 de outubro chegou em casa e encontrou a cachorra da família machuc...