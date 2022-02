Cidades Homem é suspeito de queimar corpo da mulher com óleo quente em Santa Helena de Goiás Suspeito foi preso e vítima recebeu atendimento médico e está se recuperando

Uma mulher, de 43 anos, teve parte do corpo queimado pelo companheiro em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste de Goiás. A vítima disse à polícia que a agressão aconteceu na noite de sábado (19), depois de uma briga motivada por ciúmes. Além do homem jogar óleo quente nas costas da mulher, ele correu atrás dela com uma faca fazendo ameaças. A vítima conseguiu chamar...