Um homem de 34 anos é investigado por estelionato e falsa comunicação de crime, em Rio Verde, a 238 km de Goiânia. O suspeito foi até a Delegacia de Polícia da cidade no domingo (19) comunicando que seu carro teria sido furtado no bairro Santo Agostinho. Após investigações, a Polícia Civil (PC) acusou que não houve furto e que o próprio dono do veículo havia encenado o crime para receber dinheiro do seguro.

Na última quarta-feira (22), a Polícia Militar encontrou o veículo abandonado e carbonizado em um outro bairro do município. As diligências da PC apontam que foi o próprio proprietário que levou o veículo até um bairro mais isolado e incendiou o carro. Na manhã da última segunda-feira (27), o suspeito compareceu à Delegacia e confessou a autoria do crime com intuito de receber o valor integral do seguro.

Suspeito de 34 anos deve ser investigado por estelionato e falsa comunicação de crime de estelionato, que pode ter sentença de um a cinco anos de reclusão, ou multa. A pena pela falsa comunicação de crime pode chegar a seis meses de detenção, ou multa.

