Um homem de 48 anos se passou por gari para se aproximar e atirar na ex-esposa na manhã desta segunda-feira (13), em Caldas Novas. De acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher, de 40 anos, trabalhava na limpeza das ruas quando o homem, sem aceitar o término do casamento, chegou perto da ex-companheira e atirou contra ela e uma colega de trabalho dela.

Segundo detalhou Rodrigo Pereira, delegado à frente do caso e titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Caldas Novas, o homem, que se vestiu com o uniforme da ação urbana. atirou contra a ex-esposa na intenção de matá-la e, acabou atingindo-a no braço direito. “A ex-mulher dele recebeu atendimento médico e não precisou ficar hospitalizada. Já a amiga dela, não foi atingida pelos disparos”, afirmou.

De acordo com a Polícia, após atirar contra as duas mulheres, o suspeito saiu correndo do local e na sequência, disparou contra a própria cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Investigação

O delegado informou que a Polícia já ouviu as duas vítimas e três testemunhas que presenciaram o fato. O exame pericial do local em que o homem morreu, bem como o exame cadavérico dele, também já foram realizados, confirmou a PC.

“Agora, a investigação continua com o objetivo de apurar de que forma o suspeito conseguiu a arma utilizada na tentativa de feminicídio e ainda, se o homem contou com a ajuda de alguém para agir”, pontuou Rodrigo Pereira.

Segundo a Polícia Civil, as investigações devem ser concluídas já nos próximos dias.

Leia também:

- Policial é denunciado pelo MPGO por matar a esposa e enteada a tiros em Rio Verde

- Homem é preso suspeito de ameaçar e perseguir ex no trabalho dela, em Goiânia